Нижнетагильский Трубный Завод Металлинвест (НТТЗМ)

НТТЗМ — один из первых производителей стальных электросварных труб в России. Завод, основанный в 2010 году, продолжает активно развиваться, закрывая потребности промышленных, нефтегазовых, строительных предприятий России и ближнего зарубежья в качественных профильных изделиях широкого сортамента.

Сегодня НТТМЗ — это 60 тысяч кв.м производственных площадей, на которых располагаются четыре современные линии для изготовления электросварных труб.

Среди постоянных клиентов завода трубной продукции такие компании, как ПАО «Роснефть», ОАО «Красный Котельщик», ПАО «НеФАЗ», АО «Рославльский ВРЗ», АО «Челябинский завод металлоконструкций» и другие ведущие предприятия РФ.